В США заявили о высоком риске противостояния с Россией в случае ее победы на Украине

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Войска США будут участвовать в боях против российских сил в случае их нападения на какую-либо страну Североатлантического альянса после победы на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Если вы считаете, что цена поддержки Украины слишком высока сейчас, то просто представьте, насколько она будет выше. Не только в национальных богатствах, но и в крови американцев", – заявил он.

Ранее американский президент Джо Байден уже заявлял, что Россия после победы на Украине якобы может атаковать одного из союзников НАТО.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о большом риске поражения в конфликте с РФ в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов.

В ночь на 7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском Сенате. Данный документ в том числе предполагал выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.