В Киеве признали высокий риск поражения в конфликте с Россией

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о большом риске поражения в конфликте с РФ в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом он сообщил во время выступления в Институте мира в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Он уточнил, что если американская помощь будет отложена, то украинские войска останутся на нынешних позициях и не смогут наступать. По его словам, ВСУ уже ведут оборонительные операции, и большое количество сил ВС РФ создает для Киева сложности.

Ермак также заявил, что задерживание поддержки Вашингтона приведет к ситуации, когда властям Украины будет трудно выполнять свои обязательства перед населением.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон уже заявляла, что Соединенным Штатам к концу 2023 года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.

До этого СМИ сообщали о том, что демократы и республиканцы в сенате США не добились успехов на переговорах по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

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