Демократы и республиканцы в США не смогли договориться по сделке об Украине – СМИ

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Демократы и республиканцы в сенате США не добились успехов на переговорах по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает NBC News.

Так, представители Республиканской партии заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без каких-либо адекватных иммиграционных изменений.

Таким образом, все попытки политиков договориться между собой завершились глубокими разногласиями.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер раскритиковал республиканцев, заявив, что их запросы продиктованы экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Соединенных Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны американского конгресса.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине.

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