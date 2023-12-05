05 декабря, 03:46Политика
Демократы и республиканцы в США не смогли договориться по сделке об Украине – СМИ
Фото: depositphotos/Frankljunior
Демократы и республиканцы в сенате США не добились успехов на переговорах по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает NBC News.
Так, представители Республиканской партии заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без каких-либо адекватных иммиграционных изменений.
Таким образом, все попытки политиков договориться между собой завершились глубокими разногласиями.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер раскритиковал республиканцев, заявив, что их запросы продиктованы экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Соединенных Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны американского конгресса.
До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине.
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