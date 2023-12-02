США будет сложно обеспечить поддержку Киева без дополнительных ассигнований – Белый дом

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Администрации США будет крайне тяжело обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований на помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби отметил, что к концу календарного года Соединенным Штатам будет сложно обеспечить прежний объем помощи Украине.

Он призвал Конгресс немедленно принять решение о выделении дополнительных средств для Украины,

"У нас заканчиваются чеки в чековой книжке, и мы должны быть в состоянии продолжать оказывать помощь", – подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года. В частности, конгрессмен Майк Ли заявил изданию American Conservative, что власти США игнорируют нужды национальной безопасности страны, заставляя сенат выписывать все более солидный чек Киеву. Такого же мнения придерживается сенатор Рик Скотт, назвав политику американской администрации беззаконием.