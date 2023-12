Всемирный банк предоставил Киеву кредит на 1,2 млрд долларов под гарантии Японии

Фото: depositphotos/mariakarabella

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии японского правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.

В организации отметили, что средства выделяются на поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимому населению Украины согласно проекту в сфере соцзащиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency.

Подчеркивается, что данный кредит является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в следующем году.

Ранее сообщалось, что канадские власти собираются выделить на военную помощь Украине в 2023–2026 годах около 1,3 миллиарда канадских долларов (порядка 971 миллиона долларов США).

До этого стало известно, что власти Нидерландов выделят на военную помощь Украине в 2024 году свыше двух миллиардов евро. В частности, в первые четыре месяца следующего года Нидерланды готовы выделить Украине свыше 100 миллионов евро на гуманитарные цели и восстановление страны.