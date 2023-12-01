01 декабря, 03:46Политика
Всемирный банк предоставил Киеву кредит на 1,2 млрд долларов под гарантии Японии
Фото: depositphotos/mariakarabella
Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии японского правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.
В организации отметили, что средства выделяются на поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимому населению Украины согласно проекту в сфере соцзащиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency.
Подчеркивается, что данный кредит является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в следующем году.
Ранее сообщалось, что канадские власти собираются выделить на военную помощь Украине в 2023–2026 годах около 1,3 миллиарда канадских долларов (порядка 971 миллиона долларов США).
До этого стало известно, что власти Нидерландов выделят на военную помощь Украине в 2024 году свыше двух миллиардов евро. В частности, в первые четыре месяца следующего года Нидерланды готовы выделить Украине свыше 100 миллионов евро на гуманитарные цели и восстановление страны.
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