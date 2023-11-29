НАТО утвердила рекомендации для Украины по членству в Альянсе

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Государства – члены НАТО утвердили перечень рекомендаций для Украины по вступлению в Альянс. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в рекомендации вошли такие пункты, как борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержка прав человека и меньшинств. Также Столтенберг добавил, что НАТО и власти Киева утвердили программу сотрудничества на 2024 год.

При этом, как утверждает глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на заседании представители стран, входящих в НАТО, заявили, что Украине не предоставят приглашение в Альянс на следующем саммите в Вашингтоне в 2024 году, несмотря на 75-летний юбилей организации.

Ранее СМИ сообщили, что представители стран – членов НАТО могут утвердить более простую программу, по которой Украина сможет вступить в Альянс после завершения конфликта. Издания утверждают, что составленная программа легче, чем план действий по членству в НАТО (ПДЧ), которому обычно следует любой для вступления в Альянс. Уточняется, что в ней содержится 10 страниц вместо 300.



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