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28 ноября, 17:40

Политика

НАТО может предложить Киеву упрощенную программу по вступлению в Альянс – СМИ

Фото: depositphotos/maxxyustas

Представители стран – членов НАТО могут утвердить более простую программу, по которой Украина сможет вступить в Альянс после завершения конфликта. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на дипломатов.

Как утверждает источник, 29 ноября НАТО и Украина должны утвердить перечень задач, которые киевской стороне необходимо будет выполнить для вступления. Главы МИД тех стран, которые входят в состав НАТО, в связи с этим могут поддержать сформированную украинскими властями "адаптированную годовую национальную программу", где прописаны рекомендации членов Альянса.

Согласно данным портала, составленная программа легче, чем план действий по членству в НАТО (ПДЧ), которому обычно следует любой для вступления в Альянс. Уточняется, что в ней содержится 10 страниц вместо 300. Украина должна будет обеспечить гражданский контроль над ВСУ, сформировать стратегию обороны и безопасности, приложить усилия для совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО, а также начать антикоррупционные реформы.

Также сказано, что в программе фигурирует вопрос защиты меньшинств и соблюдения прав человека.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел государств – членов НАТО планируют согласовать рекомендации по членству Украины в Североатлантическом альянсе 28–29 ноября. При этом Столтенберг отказался давать прогноз по поводу решения саммита в Вашингтоне. Генсек напомнил, что Украина не может быть полноценным членом Альянса, пока на ее территории идут боевые действия.

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