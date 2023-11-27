Главы МИД НАТО согласуют рекомендации по членству Украины в ближайшие дни

Фото: 123RF/martinbertrand

Министры иностранных дел государств – членов НАТО планируют согласовать рекомендации по членству Украины в Североатлантическом альянсе 28–29 ноября. Об этом рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Все союзники согласны, что Украина станет членом Альянса <...>. На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации по реформам Украины, которые приближают ее к членству", – передает РИА Новости его слова.

При этом Столтенберг отказался давать прогноз по поводу решения саммита в Вашингтоне. Генсек напомнил, что Украина не может быть полноценным членом Альянса, пока на ее территории идут боевые действия.

Ранее экс-генсек Североатлантического альянса Андрес Фог Расмуссен предложил принять Украину в блок без утраченных территорий. По его мнению, страну пора пригласить в НАТО. Он также выступил за новую архитектуру безопасности Европы.

Расмуссен считает, что вопрос о членстве Украины нельзя откладывать в 2024 году. При этом он подчеркнул, что вступление Киева в Альянс не означает заморозку боевых действий.



Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ