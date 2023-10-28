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Украина в данный момент гибнет по вине Соединенных Штатов, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния. Таким мнением поделился американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

Эксперт сообщил, что корни действующего конфликта на Украине лежат в моменте, когда Вашингтон после распада СССР решил протолкнуть идею расширения Североатлантического альянса и систематически реализовывал ее.

В 2008 году Джордж Буш, занимавший на тот момент пост президента США, перешел важную для российской стороны "красную линию", пообещав рано или поздно принять в военный блок Украину и Грузию. Даже тогда европейские лидеры понимали опасность этого шага, отметил Сакс.

"Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки – фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели – вступлению в НАТО", – подчеркнул профессор.

Таким образом, Украина в данный момент погибает на поле боя за цель, которую ей никогда не удастся достичь и которую никогда не допустит Москва, заключил Сакс.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве и ряде других областных центрах Украины прошли митинги с требованием провести демобилизацию для солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на фронте с февраля 2022 года.

До этого лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры "о земле и о мире". По его мнению, предварительные условия не нужны, главное – дать команду "стоп".

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены