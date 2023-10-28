Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ проводят операции, которые окончательно ликвидируют украинские войска. С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Garland Nixon.

По его словам, наступательные операции ВС РФ нацелены на поглощение остатков украинской армии. Риттер также указал на то, что у ВСУ практически не осталось авиации.

Так, в результате активных действий российских сил ПВО многие украинские пилоты отказались взлетать на своих истребителях, заявил Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что Соединенные Штаты не понимают, как Россия смогла создать такую сильную противовоздушную оборону в зоне проведения спецоперации на Украине.

До этого СМИ сообщали о том, что в Киеве и ряде других областных центрах Украины прошли митинги с требованием провести демобилизацию для солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на фронте с февраля 2022 года.

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