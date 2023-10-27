Армия РФ нанесла 19 ударов по местам военной аэродромной инфраструктуры ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за неделю осуществила 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре украинской стороны. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары проводились с 21 по 27 октября. Атака была произведена высокоточным оружием и беспилотниками в том числе по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, базам горюче-смазочных материалов.

Помимо этого, продолжили в МО, армия РФ поразила пункты размещения бойцов ВСУ, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены, заключили в министерстве.

В Минобороны также сообщили, что группировка "Запад" за неделю смогла отразить 47 атак украинских военных на купянском направлении. Российские силы заняли выгодные позиции. ВС РФ смогли уничтожить четыре склада, где хранилось оружие и боеприпасы противника, уточнили в МО.

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