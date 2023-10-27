Украинские СМИ заявили о прошедших в стране митингах с требованием провести демобилизацию

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Митинги с требованием провести демобилизацию для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в Киеве и ряде других областных центрах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Телеграф".

Родственники военных пришли с плакатами, на которых были нанесены призывы к скорейшей демобилизации и указаны дни, сколько те служат на фронте. Аналогичные Киеву акции прошли, в частности, в Одессе и Полтаве, пишет издание.

По информации других СМИ, такие же акции состоялись в Днепре, Ивано-Франковске, а также в других 17 местах по всей Украине.

Ранее в интервью украинским изданиям член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Украине может понадобиться усиление мобилизации из-за многочисленных потерь в личном составе ВСУ.

Кроме того, глава службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сказал, что все военнообязанные должны самостоятельно явиться в местные военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики. Фитьо напомнил, что мобилизация на Украине касается мужчин от 18 до 60 лет.

По словам командира роты ВСУ Владислава Шевчука, солдаты заканчиваются ежедневно, поэтому людей на передовой не хватает. А бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что в настоящий момент мобилизационные ресурсы на Украине опустошены.

По его словам, мобилизация на Украине превратилась для ее жителей в настоящий кошмар. Он рассказал, что для того, чтобы поймать военнообязанных, украинские власти начали привлекать к работе бывших заключенных и бандитов.

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