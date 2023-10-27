В МО РФ сообщили, что за неделю в плен сдались 54 украинских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российской армии в течение недели добровольно сдались в плен 54 военных 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как подчеркнуло ведомство, в зоне ответственности "Западной" группировки ВС РФ, на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях заметен низкий уровень морального и психологического состояния солдат Вооруженных сил Украины.

До этого бойцы добровольческого отряда "Барс-10" смогли взять под контроль опорный пункт украинской армии на запорожском направлении, в котором обнаружили американское оружие, включая пулемет Browning.

Командир отряда с позывным Сатурн рассказал, что во время штурма укрепрайона в лесополосе произошло боевое столкновение. Российские силы смогли отбить опорный пункт украинской армии. В результате боя противник отступил, уточнил военный.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские системы ПВО впервые уничтожили две ракеты ATACMS в ходе спецоперации. Помимо этого, средства противовоздушной обороны также перехватили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей.

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