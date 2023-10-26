Российские бойцы захватили опорник ВСУ с пулеметом Browning и другим оружием США

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцам добровольческого отряда "Барс-10" удалось взять под контроль опорный пункт украинской армии на запорожском направлении, в нем обнаружили оружие производства США, в том числе пулемет Browning. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным Сатурн.

По его словам, в ходе штурма укрепрайона в лесополосе произошло боевое столкновение. Российские силы смогли отбить опорный пункт ВСУ.

Там нашли брошенное американское оружие, в том числе пулемет Browning калибра 12,7 миллиметра. Кроме того, российские бойцы обнаружили боеприпасы к нему. Командир уточнил, что в результате боя противник отступил.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в зоне СВО свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей. Министр уточнил, что все это благодаря исключительно боевой работе военнослужащих российской армии.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении