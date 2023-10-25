Минобороны РФ сообщило о первых сбитых украинских ракетах ATACMS

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО впервые уничтожили две ракеты ATACMS в ходе спецоперации. Об этом информировали в Минобороны РФ.

Помимо этих оперативно-тактических ракет, средства противовоздушной обороны перехватили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей. Кроме того, были сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала, что Вашингтон передал Киеву тактические ракеты ATACMS, чья дальность полета составляет 165 километров. Она не уточнила, сколько ракет США предоставили и когда прошла передача.

В свою очередь, командир одной из зенитно-ракетных батарей ПВО поделился, что уже после нескольких случаев применения любого нового боеприпаса в ВС РФ разрабатываются способы противодействия ему и алгоритмы работы. Он уточнял, что российская армия уже получила по ATACMS первые данные.

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