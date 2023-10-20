ВС России нашли способ бороться с американскими ракетами ATACMS – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нашли ответ на применение Киевом тактических ракет ATACMS. Об этом заявили военные эксперты, опрошенные РИА Новости.

Эксперты отметили, что российские силы комплексно подошли к нейтрализации угрозы от дальнобойных ракет.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые теперь патрулируют над Черным морем, могут наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, как только их будет выявлять разведка.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что "Кинжалами" также можно будет поражать корабли-носители морских дронов ВСУ, если те появятся в акватории Черного моря.

Кроме того, расчеты российских зенитных ракетных комплексов уже обучаются для перехвата данного типа ракет.

Командир одной из зенитно-ракетных батарей рассказал агентству, что уже после нескольких случаев применения любого нового боеприпаса разрабатываются способы противодействия ему и алгоритмы работы. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первые данные.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала задним числом, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию киевского режима, а результата от таких поставок не будет.



Военные эксперты объяснили, в чем заключается уязвимость дальнобойных ракет ATACMS