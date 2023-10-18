Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS на Украину

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Передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию киевского режима, а результата от таких поставок не будет. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Китай.

"Если бы США не поставляли оружие, могли бы в будущем сказать: "Если бы мы все поставили, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот, мы такие молодцы, этого не сделали". Но они это сделали", – отметил президент РФ.

Поэтому, как утверждает глава государства, поставки ATACMS являются очередной ошибкой США, а для Украины использование таких дальнобойных ракет не принесет "ничего хорошего", так как Россия сможет отразить атаки ВСУ, которые будут использовать эти снаряды.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что передача Украине ATACMS наносит вред и создает дополнительную угрозу.

"Война есть война, но самое главное – это кардинально не изменит ситуацию на линии соприкосновения", – заключил российский лидер.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала задним числом, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

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