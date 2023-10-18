Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS

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США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Недавно США предоставили Украине ATACMS, чья дальность составляет до 165 километров, в рамках нашей постоянной поддержки народа Украины, защищающего свою территорию от жестокого вторжения России", – приводит ее слова РИА Новости.

Уотсон заявила, что в Вашингтоне считают, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности США. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что США передали Киеву "менее дюжины" подобных ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование ВСУ американских ракет ATACMS. По его словам, данные ракеты "себя показали".

До этого стало известно, что несколько дальнобойных ракет ATACMS были тайно переданы США на Украину.

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