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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил использование ВСУ американских ракет ATACMS. Об этом сообщил он в своем телеграм-канале.

Президент Украины поблагодарил США и заявил, что договоренности с американским главой Джо Байденом реализуются.

"Выполняются очень точно. ATACMS себя показали", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что несколько дальнобойных ракет ATACMS были тайно переданы США на Украину. При этом официального заявления от Вашингтона о передаче Киеву данных снарядов пока не поступало.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что ВСУ после поставок американских ракет большой дальности ATACMS решили использовать их для нанесения удара по Бердянску, который расположен в Запорожской области.

Западные аналитики не верят в успех контрнаступления ВСУ после поставки нового вооружения