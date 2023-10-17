США тайно передали Украине небольшое количество ракет ATACMS – СМИ

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Несколько дальнобойных ракет ATACMS были тайно переданы США на Украину. Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, на Украину в последние несколько дней тайно привезли несколько ракет ATACMS. При этом официального заявления от Вашингтона о передаче Киеву данных снарядов пока не поступало.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что ВСУ после поставок американских ракет большой дальности ATACMS решили использовать их для нанесения удара по Бердянску, который расположен в Запорожской области.

Эксперты объяснили, почему США тормозит поставки тактических ракет ATACMS Киеву