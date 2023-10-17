17 октября, 17:08Политика
В Раде рассказали об использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по Бердянску
Фото: ТАСС/EPA/Tytus Zmijewski
ВСУ после поставок американских ракет большой дальности ATACMS решили использовать их для нанесения удара по Бердянску, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
"Ну что, ATACMS уже у нас", – сообщил он в своих соцсетях.
Гончаренко также отметил, что удар американскими ракетами наносили именно по Бердянску. Отметим, что официального объявления о передаче Киеву данных снарядов Вашингтон еще не делал.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов. По его словам, оборонное ведомство США имеет еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ.
Однако до этого американский президент Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Но американский лидер пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.
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