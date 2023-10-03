В Белом доме заявили, что помощь Киеву может предотвратить более крупный конфликт

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Военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби.

Он считает, что помощь в "противодействии" России в рамках конфликта на Украине "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".

Кирби также отметил, что у американского оборонного ведомства есть еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ. Он заявил, что Штаты продолжат поставлять системы вооружений на Украину прежними темпами – новый пакет будет направляться каждые две недели.

По его словам, если конгресс не выделит дополнительные средства, денег хватит на пару месяцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

Однако президент Соединенных Штатов пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.



У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ