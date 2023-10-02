02 октября, 21:28Политика
В США заморозили долгосрочные проекты по Украине из-за отсутствия финансирования
Фото: depositphotos/teamtime
Вашингтон заморозил проекты по оказанию помощи Киеву из-за отсутствия долгосрочного финансирования, объяснил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", – приводит ТАСС его слова.
Он уточнил, что у США сейчас нет возможности строить планы по долгосрочному финансированию, что не позволяет исполнять программы по оказанию помощи Украине.
"Финансирование было приостановлено", – резюмировал он.
Ранее американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.
Однако президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США скоро объявят о выделении Украине нового пакета вооружений.
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