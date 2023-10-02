02 октября, 21:06Политика
Экономист заявил, что условия мира ухудшились для Украины из-за разгрома ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Условия, на которых может быть заключен мир, ухудшились для Украины после разгрома ВСУ, отметил экономист Джеффри Сакс.
"Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту за столом переговоров", – высказался он на YouTube-канале Kim Iverson.
Сакс обратил внимание, что украинская армия несет большие потери, несмотря на многомиллиардные пакеты военной помощи со стороны Запада.
Эксперт призвал Вашингтон серьезнее относиться к финансовым проблемам и перестать бесконтрольно расходовать бюджет с целью поддержки Украины, поскольку в этом нет смысла. Экономист напомнил, что долг США уже перевалил за 100% ВВП.
"Государственные траты не должны превышать налоговых сборов", – подчеркнул он.
Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявлял, что ВСУ экономят свои силы из-за бессмысленности контрнаступления. По его словам, подобные операции должны давать определенные результаты в течение месяца, а если этого не происходит, то не стоит ждать от них каких-либо достижений в дальнейшем.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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