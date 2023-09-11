Зеленский заявил, что не верит в счастливый конец контрнаступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, армия потеряла много людей. Его слова передает телеканал CNN.

"Все мы хотим успеха, счастливого конца... Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда", – подчеркнул он.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Вооруженные силы Украины планируют предпринять очередную попытку наступления летом 2024 года, однако уже с применением истребителей F-16.

Наемник добавил, что продвижение украинских войск затруднено укрепрайонами и минными полями, созданными ВС РФ в 2022 году.

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