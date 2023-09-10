Глава ГУР Буданов заявил о планах ВСУ продолжить контрнаступление зимой

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Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

"Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее", – заявил Буданов.

Глава ГУР отметил медленное проведение контрнаступления. Он назвал ключевыми факторами, замедляющими продвижение войск Украины, минные поля и российские беспилотники.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Вооруженные силы Украины планируют предпринять очередную попытку наступления летом 2024 года, однако уже с применением истребителей F-16.

Наемник добавил, что продвижение украинских войск затруднены укрепрайонами и минными полями, созданными ВС РФ в 2022 году.

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