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07 сентября, 22:31

Политика

Американский наемник сообщил о планах нового наступления ВСУ летом 2024 года

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

ВСУ планируют предпринять очередную попытку наступления летом следующего года, однако уже с применением истребителей F-16. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский наемник Мэттью Вандайк.

"F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом", – сказал он.

По его словам, продвижение украинских войск затрудняют укрепрайоны и минные поля, созданные российской армией в прошлом году.

Ранее издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель. В частности, там сомневаются в успешности действий украинской армии из-за больших потерь.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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