РФ запросила провести заседание СБ ООН по поставкам вооружений Украине

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Российская сторона запросила провести 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по проблеме западных поставок вооружений Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Полянского, Россия намеревается выбрать достойного докладчика для обсуждения этой темы.

"Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов, начинает уже нервировать наших оппонентов. Вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза", – резюмировал он.

Ранее американские СМИ заявляли, что Белый дом 7 сентября сообщит о поставке киевскому режиму первых снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи.

До этого отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может объявить о выделении Украине нового пакета помощи на более чем 1 миллиард долларов. Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом утром 6 сентября.



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