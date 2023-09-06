Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 11:26

Политика

Блинкен в Киеве объявит о новой помощи для Украины более чем на 1 млрд долларов – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может объявить о выделении Украине нового пакета помощи на более чем 1 миллиард долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным телеканала, госсекретарь встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и местными чиновниками.

Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом утром 6 сентября. В связи с этим движение в центре города перекрыли.

В конце августа США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

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