Блинкен в Киеве объявит о новой помощи для Украины более чем на 1 млрд долларов – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может объявить о выделении Украине нового пакета помощи на более чем 1 миллиард долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным телеканала, госсекретарь встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и местными чиновниками.

Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом утром 6 сентября. В связи с этим движение в центре города перекрыли.

В конце августа США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном