Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом – СМИ

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в связи с официальным визитом американского политика движение в центре Киева перекрыли.

Ранее стало известно, что Киев получил от Запада военную помощь на 100 миллиардов долларов с февраля прошлого года. Вашингтон предоставил 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что вооружение и техника закупаются на средства из государственного бюджета.

В конце августа США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.



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