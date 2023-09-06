У США осталось менее 6 млрд долларов лимита на выделение помощи Киеву до конца месяца

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На выделение помощи Украине по линии Пентагона до конца текущего финансового года, который завершается в США 30 сентября, осталось менее 6 миллиардов долларов. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн.

"По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно 5,75 миллиарда долларов США в рамках PDA", – приводит его слова РИА Новости.

Механизм PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества, находящиеся в федеральной собственности. С начала спецоперации на Украине, администрация президента Джо Байдена выделила Киеву военной помощи на сумму, превышающую 43 миллиарда долларов.

Ранее американский лидер обратился к конгрессу США с просьбой выделить дополнительные 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда – на содействие в сфере экономики и безопасности Украине и ряду других стран, пострадавших из-за конфликта. На помощь Киеву американский президент запросил суммарно больше, чем на решение американских проблем.

Сенаторы-республиканцы предлагают отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине до тех пор, пока в Белом доме не объяснят свою стратегию.

Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву