Фото: Фото: depositphotos/tupungato

Администрация американского лидера Джо Байдена еще не призналась гражданам США, что безуспешно выбрала курс по Украине. При этом в ближайшее время конфликт может завершиться. Об этом публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем материале на Substack.

"Что касается реалистичных разговоров с американским народом, то подход Белого дома к этому конфликту будет оставаться прежним. Однако конец уже близок несмотря на то, что Байден дает людям оценки, будто сошедшие со страниц комиксов", – заявил публицист.

Херш отметил, что готовившееся "молниеносное контрнаступление" Украины обернулось неудачей, а на встречу по разрешению сложившейся ситуации в Саудовскую Аравию прилетело только сорок стран, которые находятся на невысоком уровне.

Ранее Херш утверждал, что группа европейских стран во главе с Польшей втайне призвала Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине. По его словам, в эту группу также входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Акция против финансирования Украины прошла в Нью-Йорке