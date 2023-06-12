Херш заявил, что большинство жителей Земли поддерживает российскую спецоперацию на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Большая часть населения мира поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в прямом эфире YouTube-канала George Galloway.

По его словам, многие страны, особенно в Африке и Азии, перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими.

Соединенные Штаты же утратили мировое доверие к себе, заявил Херш. Так, журналист напомнил о дипломатическом сближении Саудовской Аравии и Ирана, которое, считает Херш, само по себе сигнализирует о значительных изменениях.

В России на фоне введенных против нее санкции дела обстоят не так хорошо, как прежде. Однако заявления о том, что страна находится в отчаянии, являются попросту неверными, добавил эксперт.

Отдельно Херш прокомментировал контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США и блока НАТО.

Журналист Сеймур Херш известен своим расследованием касательно подрыва "Северных потоков". Так, он заявлял, что американские водолазы в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами еще летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы, считает он.