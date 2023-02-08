Журналист заявил об установке США взрывчатки под "Северными потоками" в ходе учений НАТО

Фото: kustbevakningen.se

Водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По утверждению журналиста, через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток", – передает РИА Новости его слова.

Херш уточнил, что 26 сентября самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку.

Также журналист рассказал, что президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северный потоках" после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности. Главным вопросом обсуждений стало совершение диверсионных действий без улик.

Автор заявил, что в Белом доме и ЦРУ отрицают отношение Вашингтона к диверсии на газопроводах, называя эту информацию ложью и вымыслом.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что восторг, который испытывает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд от взрывов на "Северных потоках", говорит, что к этим действиям причастны США.

Телеведущий также отметил, что эта была крупнейшая природная катастрофа, созданная руками человека.

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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