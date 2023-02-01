Ведущий Fox News заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

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Восторг заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд касательно взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что США причастны к этой диверсии. Такое заявление сделал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он также напомнил, что в январе 2022 года Нуланд уже высказывала угрозы уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не смогла отправлять газ в Европу.

"Это была крупнейшая в истории природная катастрофа, созданная руками человека", – заявил Такер Карлсон.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую из них выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма, целью которого было подорвать энергобезопасность всего континента, а также блокировать источники дешевой энергии.

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