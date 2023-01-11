Ведущий Fox News заявил, что в США замалчивают правду о положении Украины

Фото: depositphotos/erik3804

Американские СМИ замалчивают правду о ситуации на Украине из-за давления со стороны властей США. С таким заявлением выступил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, все американские СМИ заявляют о победе Украины, а несогласных обвиняют в работе на Россию.

"Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда?" – сказал он.

Карлсон также привел в пример статью, опубликованную экс-главами Пентагона и Госдепа. Те утверждают, что Россия не отдаст новые регионы Украине, а сама Украина проиграет без западной помощи или без прямого столкновения США с РФ.

По словам ведущего, подобное мнение абсолютно противоположно тому, что привыкли слышать американцы. Он задается вопросом, не следовало ли знать подобные факты до того, как принимать решение об очередном пакете помощи для Киева.

Карлсон резюмирует тем, что американцы находятся в опасном неведении из-за замалчивания правды о положении Украины.

Ранее Карлсон заявлял, что власти США фабрикуют панику вокруг России и используют ее как политический инструмент. По его словам, обвинения в сторону РФ используются в ответ на любое происшествие в Вашингтоне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!