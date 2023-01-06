Ведущий Fox News обвинил власти США в сфабрикованной панике вокруг России

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Власти Соединенных Штатов фабрикуют панику вокруг России и используют ее как политический инструмент, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала данные, согласно которым кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов, а чтобы "замять эту оплошность", указал Карлсон, она заявила, что это якобы сделала Россия, взломав серверы.

Ведущий отметил, что американским спецслужбам было известно, что подобные утверждения являются ложью. С тех пор, указал журналист, обвинения в сторону России стали политическим инструментом, который применяется на любое происшествие в Вашингтоне.

"Так что со временем <...> раздутая вокруг России угроза стала поводом для всего плохого, в том числе и для цензуры в этой стране (США. – Прим. ред.). Это [стали называть] "российская дезинформация", – сказал Карлсон.

Он также напомнил, как Белый дом заблокировал тысячи аккаунтов в Twitter, которые якобы контролировались Россией. Однако в итоге оказалось, что информация, которая публиковалась в этих аккаунтах, просто не соответствовала государственной политике США.

"Это незаконно. Это откровенно неконституционно. Правительственные чиновники не могут подавлять речь", – подчеркнул журналист.

Ранее Карлсон назвал обвинения в адрес Москвы в подрывах "Северных потоков" самой глупой ложью этого года. Он отметил, что в 2022 году политики и средства массовой информации Соединенных Штатов "с серьезным лицом" делали много ложных заявлений.

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