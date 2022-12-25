Ведущий Fox News назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах "Северных потоков"

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Самой глупой ложью этого года являются обвинения в адрес Москвы в подрывах "Северных потоков", заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, в этом году политики и средства массовой информации Соединенных Штатов "с серьезным лицом" делали много ложных заявлений.

"Мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу, навредив своей же экономике и ослабив стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта", – сказал Карлсон с иронией.

После этого он показал отрывки эфира CNN, где телеведущие и приглашенные гости, в том числе бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, голословно обвиняют Россию в подрывах газопроводов.

"Как минимум, в одном Бреннану можно доверять: если он что-то говорит, значит, правдой будет что-то полностью противоположное. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы", – подчеркнул журналист.

Карлсон считает, что подрывы на "Северных потоках" являются "проделками" администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В конце сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" были выявлены утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего генеральная прокуратура Германии организовала расследование.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент указал, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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