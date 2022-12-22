Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Фото: nord-stream.com

Владимир Путин предположил, что взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину.

"Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует", – высказался президент России на пресс-подходе к журналистам.

Глава государства подтвердил, что представители РФ имели возможность один раз посмотреть на места взрывов. При этом он отметил, что полноценное расследование инцидента не ведется.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. При этом "Северный поток – 2" на момент инцидента так и не был запущен.

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