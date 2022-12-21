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Доказательств причастности РФ к диверсии на "Северных потоках" нет – СМИ
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Доказательств причастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" нет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, информация об отсутствии доказательств причастности РФ совпадает и с позициями, которые выразили 23 представителя дипломатических ведомств и западных разведок.
Некоторые из чиновников рассказали газете, что не считают Москву виновной в произошедшем, а другие назвали РФ основным подозреваемым. Вместе с тем издание отметило, что увязать Россию с нападением не могут даже те, кто знаком с деталями судебной экспертизы.
Кроме того, разведка США якобы регулярно перехватывает разговоры представителей власти в России, но до сих пор не увидела признаков признания Москвой причастности к диверсии или попыток скрыть свою причастность.
Ряд чиновников выразили сожаление, что многие лидеры государств обвинили в диверсии Россию, но не приняли во внимание, что атаки могли совершить другие страны или экстремистские группировки.
"Правительства стран, которые прежде, чем делать выводы, решили подождать комментариев, оказались правы", – отметил европейский чиновник.
Четыре утечки на "Северных потоках" зафиксировали в сентябре 2022 года. Генпрокуратура Германии по факту произошедшего организовала расследование. Владимир Путин назвал аварии на газопроводе актом международного терроризма.
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