13:34Политика
Песков заявил, что Россия ничего не знает об итогах расследования ЧП на "Северных потоках"
Фото: kustbevakningen.se
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не знает о результатах расследования происшествия на "Северных потоках".
"И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", – передает РИА Новости его слова.
Песков добавил, что никто пока не принимал решение о запуске той линии, которая уцелела. Он также отметил, что к ремонту пострадавших от взрывов ниток еще не приступали.
Повреждения на "Северных потоках" зафиксировали в сентябре после обнаружения утечек газа. Из-за этого поставки по трубопроводам были остановлены.
Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма, целью которого был подрыв энергобезопасности всего континента и блокирование источников дешевой энергии.
В середине ноября служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на "Северных потоках" было диверсией. В ведомстве сообщили, что на месте утечек обнаружили следы взрывчатых веществ.
Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"
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