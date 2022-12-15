Песков заявил, что Россия ничего не знает об итогах расследования ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не знает о результатах расследования происшествия на "Северных потоках".

"И пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, собственно, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины, это будет еще нам всем интересно узнать", – передает РИА Новости его слова.

Песков добавил, что никто пока не принимал решение о запуске той линии, которая уцелела. Он также отметил, что к ремонту пострадавших от взрывов ниток еще не приступали.

Повреждения на "Северных потоках" зафиксировали в сентябре после обнаружения утечек газа. Из-за этого поставки по трубопроводам были остановлены.

Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма, целью которого был подрыв энергобезопасности всего континента и блокирование источников дешевой энергии.

В середине ноября служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на "Северных потоках" было диверсией. В ведомстве сообщили, что на месте утечек обнаружили следы взрывчатых веществ.

Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"

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