Швеция подтвердила факт диверсии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Шведская служба безопасности подтвердила факт диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что продолжают усиленно работать над делом. Кроме того, там подчеркнули, что в ходе осмотра места взрывов в Балтийском море были обнаружены значительные повреждения газопроводов.

Специалисты нашли возле трубопроводов посторонние предметы, а проведенные экспертизы нашли на некоторых из них остатки взрывчатых веществ.

Расследование по факту произошедшего продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы.

Утечки газа обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены.

Позже Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма. По его словам, целью этой диверсии было блокирование источников дешевой энергии и снижение энергобезопасности континента. Он также не исключил, что за инцидентом стоит тот, кто желает разорвать отношения России и Евросоюза.

Оператор газопровода Nord Stream AG обнаружил на месте взрыва кратеры техногенного характера. Их глубина составляла от 3 до 5 метров. При этом друг от друга они располагались на расстоянии около 248 метров. Отмечалось, что участок трубы между кратерами полностью разрушен.



Диверсии на "Северных потоках" обострили ситуацию на энергетическом рынке – "Газпром"

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