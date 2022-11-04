Диверсия на "Северных потоках" была направлена на разрыв связей Европы и РФ – посол в США

Фото: depositphotos/tupungato

Взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были направлены на то, чтобы окончательно разорвать взаимовыгодные энергетические связи Европы с Россией. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов написал в своей статье для американского журнала The National Interest.

По его словам, этот акт терроризма не мог быть исполнен без прямого участия государства.

Антонов также заявил, что цель диверсии заключалась в том, чтобы полностью переключить потребителей на континенте на дорогие ресурсы.

В конце сентября на газопроводах "Северный поток" зафиксировали утечки газа. Всего их было четыре. Из-за этого пришлось приостановить поставки газа. Российские власти выразили мнение, что утечки стали следствием диверсий.

Между тем накануне Владимир Путин сообщил, что "Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке". Он рассказал, что под газопроводом обнаружили воронки глубиной 3 и 5 метров, также вырвано 40 метров трубы. По его словам, произошедшее является "очевидным терактом".



Трасс отправила Блинкену сообщение после ЧП на "Северных потоках" – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!