Путин сообщил, что "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

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Президент РФ Владимир Путин по результатам обследования "Газпромом" назвал ЧП на нитках газопровода "Северный поток" "очевидным терактом", передает ТАСС.

Он пояснил, что "Газпром" обнаружил под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, вырвано 40 метров трубы, общий разрыв составляет 250 метров.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военно-морские силы Великобритании причастны к подрыву "Северных потоков". Он отмечал, что британские ВМС участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ взаимодействует со странами, которые расследуют ЧП на газопроводах и будет добиваться участия в этом процессе. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что западные страны достаточно странно подходят к расследованию аварий на "Северных потоках".



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