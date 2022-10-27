Санкции США вылились в диверсию на "Северных потоках" – Сечин

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Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин считает, что антироссийские санкции Соединенных Штатов достигли своего пика и тогда американцы решили совершить диверсию на "Северных потоках".

"Энергетический рынок – наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность – в то, что произошло с европейской газотранспортной системой "Северный поток", – передает РИА Новости его слова.

26 сентября на газопроводах "Северный поток" выявили в общей сложности три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие были обнаружены на нитках "Северного потока – 1". Позднее стало известно о четвертой утечке в шведской зоне.

12 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке "Северного потока – 2". По словам президента РФ, мощность указанной нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год. Это примерно 8% всего экспорта в Европу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Германия, Швеция и Дания не хотят взаимодействовать с РФ в расследовании взрывов на "Северных потоках".



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