Путин заявил, что РФ готова поставлять газ в ЕС

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2", "мяч на стороне ЕС". Об этом заявил Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.

"Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Мы никого нигде не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные обьемы", – сказал он.

Вместе с тем российский лидер добавил, что некоторые страны упрекают Москву в ненадежности. Путин напомнил, как недавно американские танкеры с СПГ разворачивались на полпути в Европу и меняли пункты назначения из-за большей цены в другом месте. Глава государства указал, что тогда на помощь Евросоюзу пришла Россия, о чем некоторые руководители предпочитают не вспоминать.

"Мы что ли отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем, весь объем в рамках контрактов поставляем", – сказал Путин.

Он также оценил необходимость ремонта "Северных потоков". По его словам, к ремонту можно приступить, но лишь при условии дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации газопроводов и обеспечения безопасности маршрута.

"Много раз отмечал, что "Северные потоки" лишены какой бы то ни было политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, в котором на равных участвуют российские и европейские компании, а значит, судьбу потоков должны решать совместно Россия и наши партнеры в странах Евросоюза", – добавил президент.

Ранее Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма. По его словам, целью этих действий было подорвать энергобезопасность всего континента, а также блокировать источники дешевой энергии. Глава РФ также подчеркнул, что подобное ЧП является опаснейшим прецедентом. Из-за этого, добавил Путин, жители европейских стран вынуждены приобретать энергоресурсы по высоким ценам.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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