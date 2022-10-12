Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

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В связи с большим ростом цен на энергоносители Европа начнет "печатать деньги" как в прошлые годы. Таким мнением поделился Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все", – цитирует Путина РИА Новости.

Президент России добавил, что за последний год денежная масса в ЕС возросла приблизительно на 1 триллион евро. По словам Путина, Европа на эти суммы начнет "сгребать" газ с мирового рынка. Российский лидер отметил, что из-за подобной ситуации развивающимся государствам останется только переплачивать за энергию.

Помимо этого, Путин заявил, что меры Запада, например введение потолка цен на энергоносители, являются "шулерскими уловками" и "беспардонным шантажом". По его словам, РФ не будет поставлять ресурсы государствам по установленным ими ценам.

Российский лидер подчеркнул, что скачок цен на энергию не связан со специальной военной операцией РФ, в этом виновата политика западных стран. Тот ресурс, который поступает в Европу, продается очень дорого, отсюда растет и инфляция, отметил Путин.

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