Песков заявил об отказе ряда стран содействовать РФ в расследовании по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия, Швеция и Дания не хотят взаимодействовать со страной в расследовании взрывов на "Северных потоках".

"Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Между тем Песков подчеркнул, что Россия не имеет новой информации по инцидентам на газопроводах. Он напомнил, что предположения страны в отношении виновника взрывов давно известны.

26 сентября на газопроводах "Северный поток" обнаружили в общей сложности три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2", в части датской исключительной экономической зоны. Другие две были обнаружены на нитках "Северного потока –1". Позже, 29 сентября, была зафиксирована четвертая утечка в шведской экономической зоне.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция демонстративно саботирует диалог по "Северным потокам". По ее словам, подобные действия со стороны государства демонстрируют наличие у страны информации об инцидентах.



В МИД РФ заявили, что Швеция демонстративно саботирует диалог по "Северным потокам"

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