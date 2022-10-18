Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"

Фото: TROND LARSEN/BLUEYE ROBOTICS/EXPRESSEN

Первые кадры повреждений газопровода "Северный поток" опубликовала шведская газета Expressen. Издание получило исключительное разрешение властей на съемку.

Кадры, на которых видны повреждения газопровода, были сделаны подводным беспилотником. Так, на некоторых частях газопровода есть трещины, а металл деформирован.

По данным газеты, масштаб разрушений свидетельствует о том, каким мощным был взрыв.

"Для того чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим (на видео)", – приводятся в статье слова оператора дрона Тронда Ларсена.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.

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