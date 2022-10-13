В МИД РФ потребовали привлечь специалистов из РФ к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В МИД РФ выразили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на "Северных потоках". Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Отмечается, что правительство РФ ранее уже отправляло запрос на привлечение российских специалистов к расследованию ЧП на газопроводах.

"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение председателя правительства РФ Михаила Мишустина", – сообщили в МИД.

Однако в ведомстве обратили внимание на то, что есть сведения об участии других стран в расследовании, включая США.

"В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов", – добавили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Россия не признает результаты расследования, если не будет в нем участвовать.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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